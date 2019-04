Uudistoodete ülevaade: sisusta kodu Eesti disainiga

Anni Arro on selle kauni keraamilise karbi loomisel kasutanud oma ema Epp Maria Kokamäe maali. Portselanist anum on pealt osaliselt kullatud. Sobib oivaliselt näiteks ehtekarbiks, aga kaunistab ka köögiriiulit.

Need erilised riidepuud ei ole mõeldud kappi peitmiseks. Tegemist on omanäoliste sisustuselementidega, mis on samas ka väga praktilised. Kasevineerist ja peegeldavast komposiitpaneelist valmistatud riidepuud on viimistletud puiduvahaga.