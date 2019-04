Aastatetagune trend teeb ootamatult võimsa tagasituleku

Näib, et sisekujundusmaailm on ringiga tagasi kuuekümnendates-seitsmekümnendates aastates. Toona menukad trendid, alates rotangmööblist ning lõpetades rikkalike ja jõuliste värvidega, on nüüd taas sisekujundajate, aga ka koduomanike huviorbiidis. Aastakümnete tagusest ajast laenatud trendid on nüüd, tõsi küll, veidi kaasaegsema rüü ning olemusega. Üks mööblitükk, mille tagasitulekut sisekujundusmaailm oodata ei osanud, on aga punutud korviga ripptoolid, vahendab homebeautiful.com.au.