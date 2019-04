Fotod: Tartus müügis olev korter toob ka kõige pilvisema ilmaga päikese põue

Võluva sisekujundusega korter on aus ja ehe. Siseviimistluses on kasutatud vaid kvaliteetsest kvaliteetsemaid materjale. Valgusküllane korter paistab kui uhiuus, olles pungil kaasaegseid lahendusi ning viimistlustehnikaid.

Maja juurde kuulub aiaga ümbritsetud krunt ja ühiskasutusega laste mänguväljak. Majas on toimiv korteriühistu, haldusteenust osutab firma HaldusEst OÜ. Maja on ehitatud 2015 aastal. Maja välisuksel on fonolukusüsteem. Korteril on kolmekordsed puitpakett aknad.