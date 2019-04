Kunstita kodu on tühi ja kõle nagu hingeta inimene

«Kunst loob kodus vaimse atmosfääri ning kodu ilma kunstita on tühi ja kõle nagu inimene ilma hingeta,» usub E-kunstisalongi omanik, galerist ja kunstigurmaan Tiia Karelson. Tema arvates on kunst suurepärane võimalus muuta kodu eriliseks ja pakkuda midagi hingele – ükski kallis laud, tool või diivan seda emotsiooni ei asenda. Samal arvamusel on kunstnik ja sisearhitekt Anita Karma, kelle hinnangul peegeldavad kunstiteosed omaniku sisemaailma, loovad uusi mõttemustreid ja diskussioone ning mõjuvad eriti väärikalt just siis, kui neid on osatud õigesti eksponeerida.

«Vabalt võib näidata eri stiile ja žanre läbisegi, » ütleb Karma. «Loodusvaateid, graafikat, abstraktseid kujundeid või hoopis fotosid, oluline on vaid see, et tööd omavahel liialt ei konkureeriks ning moodustaksid terviku. Isegi kui alguses tundub, et teosed kokku ei sobi, siis on neid võimalik siduda näiteks samas stiilis pildiraamidega. Samuti mängib suurt rolli kompositsioon, mille abil saab luua visuaalset tasakaalu,» jagab Karma häid nõuandeid teoste nutikaks eksponeerimiseks.

Ka Karelson usub, et kõigil neil žanritel on kodus oma koht, ehkki ta ei soovita panna kõrvuti maali ja fotot, sest tekib ebavõrdne konkurents, mis ei tule kummalegi kasuks. Maali ja fotot võib eksponeerida küll ühes ruumis, kuid need tasub tema arvates paigutada erinevatele seintele.

Et teos pääseks esile

«Väikesesse tuppa ei tohiks valida suurt teost ning suurde ruumi väikest,» rõhutab Karelson. «Samuti ei tasuks seinu üle koormata, sest siis ei pääse ükski teos päriselt mõjule.» Seinad ei pea olema heledad, näiteks üksiku musta seina taustal võib kunstiteos olla väga efektne, küll aga peaks need olema ühevärvilised või tagasihoidliku värvilahendusega. «Väga õudne on värviline kunstiteos mustrilise tapeedi taustal,» lisab ta.

Elutuppa võiks panna kõige esinduslikuma teose (näiteks maali), kabinetti graafikat, lastetuppa (laste)joonistusi, söögituppa või kööki natüürmorte, terrassile saab kunstiteose paigutada vaid siis, kui see on ilmastiku eest kaitstud.

«Oluline, et kunstitöö säiliks keskkonnas hästi ja täidaks ruumis oma rolli,» ütleb Karma. Kui kahtlete, millist teost valida ning kuhu see panna, siis soovitab Karma kindlasti konsulteerida galeristi või sisearhitektiga, et leida parim lahendus. Kui on soov teost esile tuua või see asub pinnal, kuhu valgust paistab vähe, siis tasub soetada pildivalgusti.

Kättesaadav unistus