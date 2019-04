Supernipp: kõige lihtsam moodus, kuidas aias võilillest võitu saada

Koduaia mürgitamine elusloodusele kahjulike kangete kemikaalidega ei ole kunagi lahendus, kuid leidub üks üsna lihtne moodus, mille abil võililli tõrjuda, kui tõesti leiad, et sul on selleks ülearust aega. Neid hävitab väga hästi tavaline, lahjendamata söögiäädikas, vahendab portaal The Spruce.

Selleks ei tule teha mitte midagi muud kui kallata pihustiga pudelisse lahjendamata äädikat ja pihustada seda otse umbrohutaimele, millest vabaneda soovid. Mõne tunni jooksul tõmbuvad võililletaime lehed pruuniks ja taim sureb.

Oluliselt lihtsam meetod võililledega toime tulemiseks on aga nende olemasoluga leppimine. Umbrohuvaba muruvaiba kohta ütlevad keskkonnaspetsialistid, et tegu on surnud kõrbega, kus puudub igasugune loomulik elutegevus. See on silmale ilus vaadata, aga loodusele vaenulik keskkond.