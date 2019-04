Korteriühistute üks suurimaid murelapsi peidab end tuletõkkeukse taga

Kortermajades, kus keldriuks avaneb trepikotta, on väga oluline, et see uks oleks tuletõkkeuks, vahendab Eesti Korteriühistute Liit. Keldris paikneb tänapäeval palju põlevmaterjali, nagu autorehvid ja hooajariided ning seal ei hoita üksnes moosipurke ja. See tähendab, et keldritulekahju puhul annab meile üliolulist aega juurde just seesama tuletõkkeuks.