Maitsekuse piirid ületanud kodu naerutab internetti

Üle igasuguse maitsekuse piiride läinud sisekujundusega kinnisvarapakkumine on sotsiaalmeedia naerust kõverasse viinud.

Kodusid, täpselt samamoodi nagu inimesi, leidub ju ikka seinast-seina. Mis ühe silmis kuld, see teise silmis hõbe ning nõnda need erisused tekivadki. Tänapäeva maailma kirjus virr-varris ei ole enam miski üllatuslik ning lahendused, mis ühele pinnuks silmas, paistavad teisele hoopis rõõmu ja joovastust toovat.

Sama lugu kehtib selle, Texase linnas müüki paisatud koduga, mis näib justkui oleks see ajakapslisse lõksu jäänud. 1985. aastal kerkinud maja passib sotsiaalmeedia arvates imetabaselt Prantsusmaa kuninga Louis XV palee pähe. Inimestele nimelt ei mahu pähe selle kodu ülepakutud sisustus ning sisekujundus. Prantsuse rokokoo stiilist eeskuju võtnud kodu on ilmselt üks kirjumaid, mida inimeste silmad on pidanud nägema.