Fotod: hallitavas uusarenduses elavad pered on lootusetus seisus

Seltskond nördinud Plymouthis Suurbritannias asuva uusarenduse koduomanikke nõuab, et arendaja teeks nende kodud oma kulu ja kirjadega korda, sest elanikud ehituspraagi eest ei vastuta. Arendaja ei näita aga üles liiga suurt huvi probleemiga tegeleda, vahendab Daily Mail.

Jean Martin, kes on koduomanike eestkõneleja, ütleb, et nad ostsid kodud kuus aastat tagasi, aga üsna pea tekkisid probleemid ehituskvaliteediga ja tänaseks elavad paljud neist pealtnäha küll väga kaunites, aga hallitavates kodudes. 72-aastase naise sõnul maksab iga kodu remont vähemalt 3500 eurot ja pered ei soovi neid kulutusi oma taskust kinni maksta.

Jean Martin alla anda ei kavatse. FOTO: Plymouth Herald /SWNS.COM / Scanpix

Arendusettevõtte Barrantt Homes esindaja ütleb aga, et kaebuste esitamise aeg on möödas, sest garantii tehtud tööle lõppes juba mõnda aega tagasi ja nemad probleemide lahendamisega tegeleda ei soovi.

Proua Martin aga kogub elanikelt allkirju petitsioonile ja ei kavatsegi arendaja ülekohtuga leppida. «Maja hallitab seest ja väljast. Aknaümbrused lagunevad. Me ei kavatse sellega leppida, et asja korda ei tehta,» sõnab ta.

Kõige hullemas seisus on kõige vanemad majad, mis ehitati kümme kuud enne kui valmis maja, kus elab proua Martin ja tema võitlusvalmis liitlased. «Mõelge, need majad on kõigest kuus aastat vanad. On raske uskuda, et neil on vanust nii vähe, sest nad näevad nii kohutavad välja,» sõnab ta.

Maja hallitavad seinad, mida arendaja soovitab valgendajaga pesta. FOTO: Plymouth Herald /SWNS.COM / Scanpix

Koduomanikud on pöördunud ka linna poole, et olukorrale lahendust leida, kuid siiani tulutult. Martin tõdeb, et asi näib hetkel täiesti lootusetu, sest keegi ei aita neid. «Praegu on avalik kaebekiri meie kõige parem lahendus, sest äkki siis hakkavad asjad kuidagi liikuma,» sõnab ta.