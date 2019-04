Marmoril on aeg koomale tõmmata: sisekujundusmaailm tervitab uut favoriiti

Sajandeid inimkonda saatnud marmor peab loovutama koha enda kõrval. Sisekujundusmaailma teadvusesse on nimelt jõudnud selle kauge sugulane, oonüks.

Oonüks on tõtt-öelda marmori esiisa, mis on oma omadustelt ja välisilmelt oluliselt peenekoelisem kui marmor. Iidamast-aadamast ehtekivina kasutusel olnud oonüksi tervitatakse üha agaramalt ka sisustusväljaannete vahel. Sisearhitektid ning –kujundajad on aga sellest mitmekülgsest kivist suisa vaimustuses.