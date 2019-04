Analüütik: kinnisvaraturul on kauplemisruumi loetud protsentide jagu

Pakkumis- ja tehinguhinna vahe on tema sõnul väga oluline indikaator, mis näitab seda, kui suur on soovide ja tegelikkuse vahe ehk kui palju on ülehinnatud kortereid ning kui suured on hinnakäärid. Murrangulistel aegadel, nagu suurte languste või kriiside algushetkedel, on «käärid» tavaliselt suuremad ning rahulikel perioodidel väiksemad. «Viimastel aastatel on need vahed püsinud suhteliselt ühtlasena, mis viitab stabiilsele ostujõule, mida omakorda kinnitab ka tehingute arvu statistika,» märkis Habal.