Selgunud on Eesti taluarhitektuuri säilitamise pilootprojekti esimesed toetuse saajad

«Taluarhitektuur on oluline osa Eesti kultuuripärandist. On rõõmustav, et Eesti inimesed soovivad korrastada ja jätkuvalt kasutada ajaloolisi talumaju elukohana. Suur huvi ja taotlejate hulk uude taotlusvooru näitab selgesti, et see on olnud omanikele vajalik ja kauaoodatud samm,» ütles kultuuriminister Indrek Saar. «Tegelik vajadus on ilmselgelt kordades suurem, kuid eriline heameel on sellest, et leidsime täiendava võimaluse voorust jagatavat toetussummat kahekordistada,» lisas minister Saar.