Juurdeehitustöö, mis vastupidiselt laialt levinud arvamusele ei pruugigi kasu tuua

«Kujutlege, et elate naabruskonnas, kus kõik teised kodud on 1400 ruutmeetrit ja teie kodu üldpind on 2500 ruutmeetrit. See on võrreldes teiste samas piirkonnas olevate majadega liialeminek ning raskendab kodu müügiprotsessi. Kõige enam kaotab sellest koduomanik, kes on juurdeehitust rahastanud,» selgitas Ameerika kinnisvaraekspert Robert Taylor, lisades, et kõikvõimalikud juurdeehitused ning muudatused planeeringus võiksid olla kooskõlas naabruskonnas olevate majadega.