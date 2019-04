Järjest lähemal: IKEA avas eestikeelse kodulehe ja Facebooki-lehe

Kui lätikeelsel IKEA kodulehel oli juba mõnda aega võimalik toodetega tutvuda ka eesti keeles, siis nüüd on IKEAl olemas ametlik eestikeelne koduleht ja lehekülg Facebookis. Viimane on avatud juba eelmise aasta oktoobris, aga elutegevus on sinna tekkinud viimase paari nädala jooksul.

Facebookist leiab peamiselt sisustusideid ja infot selle kohta, kuidas on IKEA Riia pood avatud näiteks pühadeperioodidel.

Koduleht viitab esialgu endiselt vaid sellele, et tasuks külastada Riias asuvat kauplust, kuid eestikeelsena saab sealt ammutada inspiratsiooni ja ideid ning tutvuda sellega, millised töökohad mööblihiiu juures veel täitmata on.

IKEA eestikeelne veebipood ühes näidistesalongiga saab Eestis valmis käesoleva aasta varasügiseks. Sisustushuvilised ootavad kodumaise IKEA-esinduse avamist pikkisilmi. IKEA mööblit eelistatakse kodu sisustamisel eelkõige sellepärast, et see on soodsa hinnaga ja kuigi masstootmises ja ühetaoline, pakub nutikald disainitud mööbel väga palju erinevaid kasutusvõimalusi.