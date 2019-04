Eesti Korteriühistute Liidu üleskutse: on aeg «püssirohukeldrid» korda teha

Kui oluline on keldri kaasajastamine ja iseäranis asjaolu, et keldril oleks korralik tuletõkkeuks, näitavad Jaadla sõnul hiljutised paraku inimohvritega lõppenud tuleõnnetused. «Mõlemas hoones sattusid majaelanikud ohtu seetõttu, et täitmata oli üks kortermaja olulisem tuleohutusnõue - kelder ja trepikoda peavad olema eraldatud tuletõkkeuksega, et keldri tulekahju korral ei pääseks suits ja tuli trepikotta ning elanike ohutu väljapääs majast oleks kindlustatud. Keldriuks, mis avaneb trepikotta, peaks olema tuletõkkeuks,» toonitas Jaadla. Tema sõnul tuleks maja renoveerimisel kindlasti ka kelder korda teha. «Soojustada keldrilaed, paigaldada keldrile tuletõkkeuksed ja kaasajastada boksid, see tuleks ikka ette võtta,» soovitas ta.