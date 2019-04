Aiast tuppa toodud pojengide osas tuleb olla väga tähelepanelik

Vähese kogemusega aednikud ja koduomanikud ei pruugi pojengide pahupoolega kursis olla. Lummavalt kaunid lilled on saanud imekauni rüü vaid selleks, et sipelgaid ligi meelitada. Viimastele on nimelt meeltmööda pojengi pungade nektar, mida nad aplalt suve eel tarbivad. Ühes magusa nektariga hävitavad nad ka kahjulikud putukad, vahendab housebeautiful.com.