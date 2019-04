Fotod: Tallinnas on müüa väga omapäraselt lahendatud korter - kas sina elaksid selles?

Tegemist on ühetoalise korteriga, mis asub Põhja-Tallinnas Angerja tänaval klassikalises nõukaaegses paneelikas. Põnev on aga see, et korter asub maja keldris: selles osas, mis vanade paneelikate puhul teada-tuntud kui päris kole osa sellest majast.

See ühetoaline kodu on aga üsna kaunis. Korterisse pääsedes jõuame esikusse, kus üleriiete jaoks on seinas nagid. Vasakule poole jääb ruumikas vannituba, kus on ka vann. Vannituppa on paigaldatud lausa kaks radiaatorit, tegelikkuses on kasutuses neist vaid üks, mis suudab tagada piisava soojuse.

FOTO: KV.EE

Elutuppa edasi minnes on kõige ees garderoobinurk. Köögimööbel on erksavärviline ja kõik söögitegemiseks vajalik on seal olemas. Aknalauad on korteris mõnusalt laiad ning pehmete madratsitega, pakkudes väga õdusa ajaveetmispaiga.

Värskenduse läbinud korter asub küll soklikorrusel, kuid seal elades tunned end ikka mugavalt. Selle jaoks on paigaldatud ka soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Aknad on suured ja vaated avanevad kahele poole maja. Aknaid saab avada nii kaldpöördes kui täielikult. Päike paistab tuppa terve päeva jooksul, seega valgusest korteris puudu ei jää. Põrandaid katab naturaalne korkparkett ja siseuksed on naturaalsest puidust.

FOTO: KV.EE