Kantar Emor: Eestlaste koduostubuum jätkub ka lähiaastatel

Kantar Emori uuringueksperdi Tauno Mändla sõnul eelistavad just lähima viie aasta jooksul eluaseme ostmise kavandajad korterit uues või renoveeritud majas. «Kui vanem eramu säilitab koduotsijate silmis oma suhtelise väärtuse, siis järelturu korter on selgelt vähem ahvatlev võrreldes uuega,» kommenteeris Mändla. «See, kas inimene soovib endale uut korterit või uut eramut, sõltub ka küsimusest, millal ta kodu tahab vahetada. Mida lähemas tulevikus see plaanis on, seda sagedamini antakse endale aru hetke võimalustest ja otsustatakse uue korteri kasuks, mis on tavaliselt uuest eramust odavam. Kaugemasse ja hägusemasse tulevikku eramu planeerimine on tihti unistus, mida võib rahus veeretada, aga mis pole ka praeguse hetke pakiline vajadus,» lisas ta.