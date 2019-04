Kinnisvaratehingute tippaeg on viimase kümne aastaga korralikult nihkunud

Veel mõni aasta tagasi oli tavaline, et nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul oli suvi kinnisvara ostmisel ja müügil kõige vaiksem aeg. Enamik tehinguid tehti kevadel või sügisel ning ka talv oli suhteliselt stabiilne. Samas näitab Google’i värske uuring seda, et kinnisvara ostu ja müügi tippaeg on nüüd nihkunud juulisse ja augustisse ehk just suveperioodile. Kliendid hakkavad endale uut kodu otsima umbes pool aastat varem, jaanuaris-märtsis.

Kinnisvaraturu eksperdi, ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liikme Artjom Umanetsi sõnul kinnitab seda trendi ka tema ettevõttes tehtud uuring. «Miks on kinnisvaraturg kõige aktiivsem just suvel? Esiteks seetõttu, et kevadine vaikus on läbi ja arendajad hakkavad aktiivselt pakkuma soodushinnaga ruutmeetreid. Mõned arendajad ootavad samuti suve alguseni ja samal ajal alustavad uute majade ehitamist. Teiseks on kliendid ise jaganud müügiperioodi kaheks hooajaks: suvi-sügis ja talv-kevad. Kolmas põhjus on kahtlemata mugavus: soojal ajal on ju palju lihtsam kolida, samuti remonti teha,» kommenteeris Umanets ja lisas, et suvi on tippaeg ka korterite üüriturul.