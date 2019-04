Fotod: selline on tõenäoliselt iga koduomaniku unistuste õueala

Katuseterrassi ehteks on kahtlemata väikese eraldiseisva terrassiga kümblustünn, kus oma sõprade või perega mõnusalt aega veeta ja häid kokteile nautida. Väliköögis on mitu erinevat toiduvalmistamisvõimalust.

Oma koht on ka taimekastidel ja hästi on läbi mõeldud kogu ala valgustus. Stiil on maitseküsimus, aga kõik komponendid, mis sellel mõnusal terrassil esindatud on, võiksid küll olla olemas ühes ideaalses koduaias.