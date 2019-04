Alla poole Eesti koduomanikest kasutab oma pesumasinaid korrektselt

Uuring lähtus eelkõige koduomanike isiklikest harjumustest ning pesu- ja nõudepesumasinate kasutusajast. Selgus, et 53 protsenti inimestest kasutab oma kodumasinaid õigel ajal – kui inimesed on kodus ja ärkvel. 11 protsenti paneb aga masinad tööle alles siis, kui on aeg magama heita. Ligi kolmandikul küsitletuist puudusid kindlad harjumused ning pesumasin rakendati tööle erinevatel aegadel. Vaid 2 protsenti koduomanikest sätib oma masinad tööle kodust lahkudes.

Valveta kodumasinad võivad aga põhjustada ulatusliku veekahju. If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul on vajalik meeles pidada, et koduseadmed peavad töötama sel ajal, kui inimesed on kodus ja ärkvel.