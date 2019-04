Pikaliiva elurajooni teise etapi ehitusel lüüakse peagi kopp maasse

«Pikaliiva esimese etapi hoonetesse on leidnud kodu üle poolesaja pere, kes on hinnanud kõrgelt korterite planeeringuid, sisekujunduslahendusi ja piirkonna mugavat asukohta tihedast liiklusest eemal, kuid lähedal eluks vajalikule,» rääkis arendusprojekti senisest edust Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarendusdivisjoni direktor Tiit Kuusik. «Korteriostjatele on aina tähtsam ka elukeskkond, mis kortermajade ümber luuakse,» kinnitas Kuusik.