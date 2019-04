Fotod: Tallinna väga käidavas kohas peidab end eriti äge müügis olev kodu

Kadrioru servas Narva maanteel, sisuliselt Tallinna Ülikooli vastas on müüa väga avara ja ägeda planeeringuga hubane kahetoaline katusekorter. Kõik kesklinna mugavused on käe-jala juures, aga tagahoovist algab samas õdus Kadrioru miljöö.

Korter on täielikult sisustatud kvaliteetse mööbliga ning pärast remonti ei ole keegi korteris elanud. Korterisse on paigaldatud kvaliteetne eritellimusel tehtud köögimööbel koos integreeritud tehnikaga. Köögi tasapinnad on tamme täispuidust.

Viimistluses on kasutatud ainult kvaliteetseid materjale. Põrandatel naturaalne tammeparkett, duširuumide põrandad ja seinad plaaditud ning paigaldatud kvaliteetne santehnika. Lisaks on vannitubadesse paigaldatud reguleeritav põrandaküte. Paigaldatud on uus elektrijuhtmestik ja torustik.

Köök-elutuba on väga avar ning valgusküllane. Köögi teevad eriliseks väga kõrged laed ning neli suurt akent, mis pakuvad lisaks valgusele täiendavat avarust. Elutuba on mõnusalt avar. Lisaks on võimalik köögi kõrval asuvasse ruumi tekitada eraldiseisev kontorinurk või täiendav puhke- ja mänguala. Magamistuba on tehtud master suite lahendusena, kus on koos magamistuba, garderoob ning privaatne vannituba.

Põrandapinda on korteris ligi 100m2, mistõttu on korter tavalisest kahetoalisest korterist märksa avaram. Korteri juurde kuulub lisaks panipaik asjade hoiustamiseks. Majal on suur hoov, kuhu mahub mugavalt parkima majaelanike ning nende külaliste sõidukid.

