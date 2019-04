Peegel on palju enamat kui lihtne tarbeese

Mingi tuliuus nähtus peegel siseruumide kujunduselemendina ei ole. Teadlikumad sisustushuvilised on neid oma kodu dekoreerimisel hoolega kasutanud juba paar viimast aastat ja ELKE Mööbli sisustussalongi juhataja Kristina Darolitši sõnul ei ole näha, et see trend lähiajal vaibuma hakkaks. «Pigem vastupidi – iga natukese aja tagant lisandub tootjate valikusse taas uusi peeglimudeleid. Seda kõike põhjusel, et peegel on sisekujunduses oluline salarelv,» ütleb ta.

Lisaks sellele, et peegel on praktiline, saab sellega märkimisväärselt muuta ka ruumi üldilmet. Peegel võimendab valgust, mistõttu saab kauni peegliga muuta ruumi valgemaks ja lisada interjööri avarust – selleks peab peegel olema muidugi strateegiliselt õigesti paigutatud. Hea kohavalikuga peeglid on seetõttu väga heaks lahenduseks pimedamates ja kitsamates tubades või toanurkades, samuti ruumides, kus ei ole aknaid.

Kui valida efektse kuju või raamiga peegel, toimib see korraga ka ruumi kaunistuse, dekoratiivse elemendina, millega on võimalik toa ülejäänud sisekujundust visuaalselt toetada. «Kuna peegel on juba oma olemuselt pilgupüüdja, saab sellega ruumis kindlale seinale või kohale tähelepanu tõmmata,» räägib Darolitš.

Fritz Hanseni toonklaasidega peegel on täiesti uus tase: tegemist on eeskätt sisustuselemendi ja alles siis peegliga. FOTO: Tootja foto

Sobib kujundama iga tuba

Ruumi, kus peeglit kasutada ei tohiks, kodus ei leiagi. Tänapäeval on peeglite valik väga lai. Sobiva suuruse, kuju või raamiga lahenduse leiab absoluutselt igasse ruumi, olgu eesmärgiks siis praktiline lahendus ja reaalne vajadus peegelpildi nägemise järele või lihtsalt ruumi avardamise ja efekti lisamise soov.

Kui endistel aegadel usuti, et magamistuba on selline koht, kus peegleid kasutada ei maksa, sest see häirib ööund, siis tänasel päeval ebausule vilistatakse. «Üsna levinud on trend, kus magamistuppa lisatakse peegel mitte ainult praktilisel eesmärgil, vaid ka sisekujunduselemendina. Sellised nii-öelda statement peeglid on paljudel tuntud Taani kaubamärkidel, mis nii Instagramis kui ka Pinterestis piltidel kuulsust koguvad,» sõnab Darolitš.

Näitena võib siinkohal tuua 1950. aastast pärit disainiga Adnet Circulaire peeglit Gublit. Selle peegli disain on sündinud koostöös Prantsuse menuka moemajaga Hermès.

Sisustuspoe HÖME omanik ja sisekujundaja Brette Saar sõnab, et kes feng shui usku ja selle järgi oma tuba kujundada soovib, peaks magamistuppa peeglit paigutades siiski silmas pidama, et voodist ei tohiks enda peegelpilti näha, ja sedagi, et peegel ja välisuks ei oleks vastakuti. Paljudele valmistavad säärased kombinatsioonid ebamugavust ka siis, kui nad feng shuist midagi ei tea. Ka Saar ise oli alles hiljuti üks neist. «See kiiks on olnud minuga juba aastaid, aga alles hiljaaegu feng shuiga tutvust tehes saingi teada, et tegelikult ei peakski neid niimoodi paigutama,» räägib ta.

Keda säärased asjad aga ei häiri ja idamaised tarkused ei puuduta, neil pole ka mingeid piiranguid, kuidas peeglit magamistoas kasutada.

Gubi Adnet Circulaire on disainiklassika, mis sobib elavdama iga interjööri alustades vannitoast ja lõpetades magamistoaga. FOTO: Tootja foto

Valik on väga lai