Äärmiselt tähtis punkt, mida koduaeda taimede valimisel silmas pidada

Portaal Inhabitat kirjutab, et kui tahad endale aeda, mis toetab seda ümbritsevat loodust ja on samas vastupidavuse mõttes kindla peale minek, tuleks eelistada oma aia kujundamisel taimi, mis on siinsele piirkonnale omased.

Seda tuleks silmas pidada nii puude-põõsaste kui ka lillede valimisel. Esimeseks ja kõige tähtsamaks eeliseks niisuguse lähenemise puhul on see, et kohalikud taimed sobivad kindlasti kohalikule loodusele: need toovad kohale liblikaid, linde ja putukaid, kes aitavad sinu koduaias hoida looduslikku tasakaalu. Kui aias on esindatud vajalikul hulgal kasulikke elusolendeid, ei pääse kahjulikud nii väga võimule ja kaob ära vajadus neid mürgitama asuda.

Teiseks aga on säärane aed märksa hooldusvabam: jääb ära mure taimede külmaõrnuse ja muu taolise pärast, sest piirkonnale omased taimed on kohastunud piirkonna kliimatingimustega toime tulema ja ei vaja nii palju hoolt kui taimed, mis looduslikult siinkandis ei kasva ja hakkama ei saa. Ära jääb ka väetiste ja taimemürkide kasutamise vajadus, sest kõik eluks ja kasvamiseks vajaliku saab taim kätte mullast. Vähem on vaja ka kasta.