Viis asja, mida ei tohiks kohata ühegi endast lugupidava täiskasvanu kodus

Augud seintes

Vahel ikka juhtub, et tõstad kodus üht-teist ümber, aga kui sellest jäävad seina augud, tühjad naelad vmt, tuleb need korda teha ja kõrvaldada. Selline lohakus jätab ka muidu maitsekalt sisustatud kodust väga halva mulje ja on lubatud vast ehk tudengi üürikodus.

Naela- ja kruviaukude parandamine ei nõua ju muud kui naela või kruvi eemaldamist, pisut pahtlit, lihvi ja natuke värvi. See on väga pisike parandustöö, millega saab päris kindlasti hakkama igaüks.

Kehvasti tehtud vuugid

Olgu tegemist vannitoa või köögiga, kui keraamiliste plaatide vahed on kehvasti vuugitud, torkab see väga silma ja jätab kodust korratu mulje. Vähe sellest: kehvasti vuugitud plaatide vahele pääseb vesi, niiskus jääb sinna pidama ja tekib hallitus. See on juba ühtaegu nii kole kui ka tervist kahjustav.

Vuuke peab aeg-ajalt põhjalikult puhastama ja vajadusel värskendama, st uuesti vuukima. Ka see ei ole raske töö, mida ise ette võtta.

Määrdunud dušikardin

Isegi, kui dušikardin on määrdunud vaid roostesest veest, riivab see valusalt silma. Eriti arvestades seda, et pole ühtki põhjust, miks kardin selline välja peaks nägema: tänapäeval on kõik kardinad masinas pestavad ja plekid neilt kergesti eemaldatavad. Raskemate plekkide puhul võib olla vajalik eeltöötlus, kuid lahti saab neist igal juhul.

Plastmassmööbel

Plastmassist abilauad, plastmassdetailidega toolid ja kõik muu säärane jäta heaga ülikooliaastatesse. Kui oled sellest east vanem, peaks su kodus olema päris mööbel: vähemalt mööbliplaadist, kui mitte täiesti naturaalsetest materjalidest. Plastmassi ei pea ära viskama: anneta see kuhugi, kust selle saab enda koju ajutiseks lahenduseks kasutusele võtta keegi, kes veel päriselt tudengiealine on.

Raamimata plakatid