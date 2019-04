Lihtne nõks, mille abil oma vannituba veelgi veetlevamaks muuta

Koduomanikud unustavad sageli kas suures remondituhinas või kiires elutempos märgata asju enda ümber. Tihtipeale on aga just detailid need, mis inimestele silma jäävad ning vannitoa üldmuljet rikuvad. Üks väga suur möödapanek, millega koduomanikud oma vannitubade üldpilti ja väärtust kahandavad, seisneb plastikust vedelseebidosaatorites ja hambaharjahoidjates. Stiilselt kujundatud vannituba kaotab pool oma võlust, kui paigutada plastikust dosaator ja hambaharjahoidja valamule. Selle asemel tasuks investeerida dosaatorisse, mis ühtib ülejäänud ruumi stiili ja eripäradega. Plastikust nipsasjakesed ning vannitoatarbed on eilne reaalsus, mis võikski minevikku jääda.