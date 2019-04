Eesti korteriühistud tunnevad üha suuremat huvi innovatiivsete lahenduste vastu

«Energiasäästust kõneldes on Eestis kindlasti renoveerimisel ülioluline roll. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes on võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ruutmeetri kohta suurem ning kodumajapidamised kulutavad ligi 45 protsenti kogu energiabilansist – renoveerimine on praegu turul olevatest odavaim võimalus energiasäästuks,» nentis Jaadla. Tema sõnul tuleb aga renoveerimise puhul kaaluda innovatiivset lähenemist ja korteriühistute huvi taoliste võimaluste vastu on väga suur. «Näiteks päikeseenergia kasutamise võimalusi uuritakse innukalt, oluline ja kiiduväärt on ka riigi toetus päikesepaneelide paigaldusele. Korteriühistud otsivad võimalust energiatarbijast ise väikeseks tootjaks hakata,» tõi Jaadla välja.