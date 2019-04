Üüriäri telgitagused: kas üürikorteri haldamise teenus tagab ka muretuma elu?

Üürileandjal on võimalus üürniku leidmisega, tema üüriperioodi haldamisega, vara üleandmisega ja hilisema lepingu lõpetamisega ise tegeleda. Teine võimalus on vastav teenus spetsialistidelt osaliselt või täielikult sisse osta.

Professionaalse üürikorterite valitseja kasutamise poolt räägib tema tõenäoline võimekus hoida korteris madalat vakantsust ja seeläbi kaotatud tootlus tagasi võita. Professionaalsed üürikorterite valitsejad minimeerivad vakantsust kombineerides omavahel kõrgema hinnaga lühiajalist ja madalama hinnaga pikaajalist väljaüürimist. Samuti võiks professionaalsus vara valitsemisel tähendada, et teenusepakkujal on võimekus leida parema hinnaga kindlamad üürikliendid.

Üürikorteri omaniku seisukohalt on oluline, kas tema teenitav rahavoog on sõltuvuses sellest, kuidas ehk millistel tingimustel õnnestub teenusepakkujal korterisse üürnik leida? Ehk milline on üürihind ja milline on vakantsus? Ehk kas üürikorteri omanik jagab teenusepakkujaga korteri väljaüürimise riski.