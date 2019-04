Harukordne võimalus: Kuusalus ootab luksuslik rannamaja uut pererahvast

2013. aastal kerkinud elamu hoiab põhjamaiselt kaunist ning helget joont. Pilkupüüdva maja fassaad on kaetud heleda laudisega ning katust katab väärt omadustega rullmaterjal.

Tegemist on männimetsas asuva eksklusiivse mereäärse kinnistuga - liivaluited algavad majast paarikümne meetri kaugusel, kaunis liivarand on siit vaid 100 meetri kaugusel. Mis veelgi enam - koduaknast avanev vaade on suisa hindamatu.