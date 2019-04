Kokkuklopsitud katusealune ei ole veel päriselt väliköök

See, milline peaks olema väliköögi visuaalne pool, on juba puhtalt maitse küsimus. Ulaelu on projekteerinud täiesti avatud lahendusi kui klaasitud paviljone ja mingeid reegleid Kivi sõnul ses osas üldiselt ei ole. Üht-teist tasuks siiski silmas pidada. «Minu soovitus on, et jätke väliköök väliköögiks. Kusagilt jookseb piir, et kogu tulemus meenutab juba tubast olemist. Ei ole halba ilma, on valesti valitud rõivastus. Kui kasutada kvaliteetseid materjale, siis on lõpptulemus ilmastikukindel ja sisuliselt hooldusvaba köök aastakümneteks,» sõnab ta.

Kui seinad ümber ehitada, on hea lahendus lükanduksed, millega saab ruumi vastavalt ilmastikuoludele nii avatuks kui ka kinnisemaks muuta. «Kindlasti peab olema väliköögil avatud ja lahtine osa, kus mõnusaid sooje suvehetki nautida,» lisab Laan.

Et väliköögis mitte külmetada, tasub need varustada soojuskiirguritega. Ulaelu kasutab nii elektrilisi kui ka gaasil toimivaid kiirgureid, mida saab kas juba kohe eos ehituslikult integreerida või siis hiljem eraldi toodetena lisada.

Kaitseks ilmastikutingimuste eest võiks väliköökides kasutada lükandseinu, mida kõleda ilma korral lihtne kinni tõmmata. FOTO: Ulaelu

Sisustus oleneb soovidest

Mis puudutab detailsemat sisustust, siis üldiselt võib Kivi sõnul väita, et lihtsa grillinurga muudab väliköögiks valamu lisamine. «Ja kui vesi juba mängu tuleb, siis soovitan kindlasti kaaluda lisaks külmale veele ka sooja vee võimaluse loomist. See muudab õues kokkamise väga mugavamaks: sisuliselt saate kõiki tarvikuid kohapeal pesta,» räägib ta. Paljudele tundub see luksuslahendusena, tegelikult on see aga lihtne eesmärk, mis peaks olema ühes väliköögis sama elementaarne, kui on meie tubastes köökides.

Kirglikule söögivalmistajale ei piisa väliköögis ühest grillist. «On välikööke, kus on isegi viis või rohkem toiduvalmistamise kohta: söe- või gaasigrill, barbecue, vokkpann, suitsuahi, pitsaahi, pliit, küpsetusahi ja plancheta,» loetleb Laan.

Laane enda väliköögi puhul on väga oluline kasvuhoone lähedus ja vertikaalne taimesein, kus ripuvad nutikad taimepotid maitsetaimede ja muu kasvatamiseks.

Kivi sõnul ei tasuks hästi sisustatud välikööki suhtuda kui suvisesse mängunurka, sest põhjalikult läbi mõeldud ehitist on võimalik kasutada aasta läbi. Seetõttu peakski sisustust kavandades mõtlema sellele, kuidas kööki võimalikult suure osa aastast kasutada saaks. Niisiis on kõige muu kõrval oluline ka valgustus: talvel läheb vara pimedaks ja tehisvalgus on hädavajalik.

Laane pere armastab väga välikööki kasutada. «Eelmise aasta suvi oli meie perele ideaalne. Tegime praktiliselt kõik söögid väljas. Köögipliiti kasutasime ainult mõned korrad, kui varahommikul kiire oli. Isiklikult loodan sellel hooajal samuti enamiku aega väljas veeta,» räägib Laan.

Põhjalikult tehtud köök on väga mugav, aga palju määrab siiski isiklik suhtumine. «Eelkõige on see elustiili ja tahtmise küsimus – kui sulle nii meeldib, siis saab igasuguse varustusega väliköögis nutikalt ja mitmekesiselt süüa teha,» lisab Laan.

Korralik valgustus väliköögis annab võimaluse kööki kasutada kella- ja aastaajast hoolimata. FOTO: Ulaelu