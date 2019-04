Mikrolaineahjuga saab teha palju rohkem kui pelgalt toitu soojendada

Mikrolaineahi on pea igas Eesti kodus kiireim viis toitu soojendada. Euronicsi suurte kodumasinate kategooriajuht Martin Soomi sõnul ostetakse mikrolaineahje stabiilselt, küll aga ei teata tihti, et ahjul on ka teisi funktsioone, mis igapäevase elu oluliselt lihtsamaks muudavad. Nii saab hõlpsasti valmistada näiteks hommikuputru või lõunaks kiire kanafilee küpsetada.

«Euroopas on rohkemate võimalustega mikrolaineahjud isegi enam levinud, sest elu on kiire ja inimestel puudub võimalus suuremat ahju koju paigaldada,» räägib Soom. Eestis liiguvad inimesed tema sõnul aina rohkem köögimööblisse integreeritud mikrolaineahjude suunas. See teeb ahju kasutamise mugavamaks ja köök näeb nii parem välja.

Üks funktsioon, mida tihti ei kasutata, on külmutatud toidu sulatamine. «Mikrolaineahjudel on spetsiaalsed kaaluautomaatikaga sulatusprogrammid, mille abil saab kiiresti sügavkülmutatud toitu tavameetodil valmistama hakata – praadida, keeta või küpsetada,» seletab Soom. Teine funktsioon, mida pigem praegu ei kasutata, on grill. «Isegi lihtsad kodused juustusaiad või valmistoidud maitsevad pärast kiirgrilli oluliselt paremini,» lisab Soom.

Mikrolaineahjude vallas viimasel ajal siiski revolutsioonilisi muutusi toimunud ei ole. «Põhilised edasiarendused on toimunud disainis, tooted on läinud rohkem digitaalsele juhtimisele ja seadistustele, mikrolaineahjude sisepinnad on paremast materjalist ja lihtsamalt puhastatavad,» ütleb Soom. Kindlasti võib aga öelda, et praegu on mikrolaineahjud väiksemad kui kümme aastat tagasi ehk tehnoloogiat on siiski edasi arendatud.

Soom toob esile mikrolaineaju Sage the Quick Touch™ Crisp. «Ahi grillib, valmistab prae ja kuumutab innovaatilise muundurtehnoloogiaga. Intuitiivsed juhtnupud, kuumutamine ja integreeritud pruunistuspann annavad tulemuseks krõbeda, maitsva ja täpselt õigel temperatuuril kuumutatud toidu,» räägib Soom. Seadmega on võimalik valmistada näiteks hommikuputrusid, pastat, riisi, liha, kala, juurvilju, pitsat, külmutatud saiakesi ja suppe. «Ahju pruunistusanum on ideaalne selliste toitude krõbedamaks muutmiseks, mis võivad mikrolaineahjus nätskeks muutuda,» selgitab Soom. Nii saab tema sõnul ka pitsa, kananagitsad või friikartulid suurepäraselt krõmpsuks.

Teine uuem sõna mikrolaineahjude seas on Samsung HotBlast. «HOTBLAST™-i tehnoloogia vähendab oluliselt toiduvalmistamisele kuluvat aega. Sisuliselt puhutakse võimas kuuma õhu juga läbi erinevate õhuavade otse toidule, see küpseb ühtlaselt, jäädes samas seest mahlane ja pealt krõbe,» räägib Soom. Ahi lubab nautida praetud toite tervislikumalt, kasutamata fritüüri või liigset kogust õli. Samuti võib unustada rasvaplekid ja määrdunud pannid «Spetsiaalne SLIM FRY™-i tehnoloogia ühendab grillifunktsiooni kuuma õhu ringlusega, nii et toit on seest ja väljast krõbe, kasutades vaid mõne tilga õli,» seletab Soom. Mikrolaineahju teeb huvitavaks käärimisfunktsioon, mis kergitab tainast või valmistab naturaalset jogurtit ilma igasuguste lisatarvikuteta. Nii saab igal ajal nautida koduseid kooke, leiba, pitsat või jogurtit.