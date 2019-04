Fotod: Nõmmel ootab uhke eramaja teine korrus uut omanikku

Kolmetoaline korter asub 1920. aastal kerkinud majas ning on täielikult renoveeritud. Maja fasaad on osaliselt soojustatud ja uuendatud. Kogu elektrisüsteem ja kanalisatsioon on samuti kaasaja nõuetega vastavusse viidud. Korteri kirsiks tordil on kahtlemata selle sisseehitatud kvaliteetne pottahi, mis on suurepärane nii oma disainilt kui tööülesannetelt.