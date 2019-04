Tüdinud kodusisustaja: palun lõpetage nende tobedate sisustuselementide kasutamine

Kui mitte kõik ei suhtu sellesse trendi väga raevukalt, siis leidub ka inimesi, kes ei suuda enam välja kannatada, et iga teist kodu ja kohvikut ehivad lademetes erinevad mõtteterade ja motivatsioonitsitaatidega varustatud sildid.

Portaali House Beautiful toimetaja Hadley Keller on üks neist. Ta leiab, et tegu ei ole maitseka i-täpiga sinu sisekujunduses, vaid millegagi, mis on tänu ülekasutatusele (neid silte kohtab isegi tualettruumis) maitsetuks ja tüütuks.

FOTO: Shutterstock

«Me oleme kõik seda näinud: justkui ideaalne sisekujundus, millele tõmbab vee täielikult peale kuskil toanurgas kükitav plakat, mis pärib, et «Is it Wine o´Clock Yet?» või teadustab, et «Family Is FOREVER».

Muidugi võib kodus väljendada oma isiklikku maitset - kus siis veel. Sellega nõustume nii meie kui Keller. Aga, nagu temagi ütleb, on need reeglina väga väheisiklikud ja ei anna sisustusele mitte midagi juurde. «Selle asemel, et panna üles silt, mis teadustab, et su pere on sinu jaoks kõik, kasuta seda seinapinda parem pereliikmete fotode riputamiseks. Pane sinna laste joonistused. Kas või mõni oluline diplom. See on isiklik, sulle ja su pereliikmetele omane. Igal juhul rohkem kui mõni õõnes mõttetera või tsitaat,» selgitab Keller.

FOTO: Shutterstock