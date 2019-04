Video: naerualuseks sattunud erootiline kinnisvarareklaam saab tormilist tagasisidet

Austraalias valminud uusarenduse müümiseks mõeldud video on väga ruttu saanud ülemaailmselt tuntuks ja seda mitte positiivses mõttes: erootiliste sugemetaga video on sattunud veebis naerualuseks, vahendab Daily Mail. Mõistagi leidub ka konservatiivsemaid kriitikuid, keda reklaam suisa ärritab.

Videos on näha, kuidas noor mees koju saabub, naine teda vastu võtab ja kuidas nad läbi kogu maja kulgevat ja üsna sensuaalset tantsu alustavad. Esialgses versioonis oli näha ka, kuidas mees naise ühel hetkel köögi tööpinnale pikali paneb ja kätega üle tema keha libistab, kuid see koht on nüüdseks videost eemaldatud.

Mees jõuab videos ka basseini, mille serval naine teda ujumistiiru ajal jookidega ootab. Originaalvideo lõpuks jõuab paar ka voodisse, kuid seegi osa on tänaseks videost välja kärbitud.

«Nägin esmalt selle kodu fotosid ja mu esimene mõte oli, et siin on kindlasti pornofilme tehtud. Aga videot vaatama asudes ei osanud ma aimatagi, et saan seda ka ise vaadata!» kirjutab üks kommenteerija.

Video autor Sam Nader ütleb aga, et klient jumaldas esialgset videot. «See on lihtsalt turundus,» selgitab ta äärmiselt erootilise video valmimise tagamaid. Ta kinnitab, et tänu videole on huvi müüdava objekti vastu väga suur.

Kummalisel kombel üritab kinnisvara kirjalik kuulutus seda maja müüa hoopis perele sobiliku koduna, millele video küll kuidagi ei viita. Tänaseks on maja müütav ettevõte LJ Hooker Bankstown video eest vabandanud ja tunnistab, et pisut läks sellega ehk liiale tõesti.

«Me püüame alati leida originaalse lähenemise, kuidas oma pakutavat kinnisvara esitleda, aga seekord ei õnnestunud asi päris nii nagu soovisime,» ütleb ettevõtte pressiesindaja.