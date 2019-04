Aiamööbli hooldamine vajab pisut eelteadmisi

Hoolas aiamööbliomanik kontrollib esemete korrasolekut kaks korda aastas: sügisel enne selle panipaika ära viimist, ja kevadel, kui mööbel uuesti käiku läheb. Kui sügisel piirdutakse tihtilugu mööbli puhastamisega, siis just kevadised soojad ilmad on sobiv aeg, et ette võtta mööbli põhjalikum hooldus.