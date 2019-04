Esmakordne kinnisvaraturul: üürileandja üritab potentsiaalsetele huvilistele ebatavalisel moel auku pähe rääkida

Teisel pool ookeani antakse üürile üks neljatoaline korter, mille omanik soovib endale kangesti püsivat üürnikku leida. Huviliste ligi meelitamiseks on korteriomanik otsustanud huvilise, kes on nõus tema kodu kolm aastat üürima, seitsmepäevasele kruiisile saata.

Kinnisvara vahendava maakleri Leanne Browni sõnul on see esimene kord tema praktikas, mil üürileandja taoliste hüvedega potentsiaalseid huvilisi moosima tuleb.

«Meie äriliseks eesmärgiks on üürnikke ligi meelitada, olgu see tasuta üürimaksete või mingisuguste muude hüvede näol. Aga muidu jah, minu tööstaaži juures on see esimene kord, mil kruiis loosi läheb,» ütles Brown väljaandele realestate.com.au antud intervjuus.