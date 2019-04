Korteriühistud saavad peagi taas rekonstrueerimistoetust taotleda

«Eelmine toetusmeede näitas, et ükski maja pole tüüpiline ning olenevalt korterelamu seisukorrast, võib energiatõhususe suurendamiseks vajalike tööde hulk olla erinev. Sestap muutsime tingimusi paindlikumaks ja suurendasime toetust piirkondades, kus erinevatel põhjustel on rekonstrueerimiste arv olnud pigem madal. Hinnanguliselt saab sel aastal uue toetuse abil värske hingamise ligikaudu 50 korterelamut üle Eesti,» rääkis Reinsalu.

Ühe kõige olulisema muudatusena on võrreldes eelmise perioodiga muutunud toetuse määrad, mis paljuski lähtuvad piirkondade rekonstrueerimisaktiivsusest, ühistute laenuvõimekusest ja kinnisvara väärtusest. Tartus ja Tallinnas saab toetust kuni 30 protsenti. Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara turuväärtus on taotluse esitamisele eelneva aasta andmetel kõrgem kui 500 eurot ruutmeetri kohta, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas asuva korterelamu rekonstrueerimisel 40 protsenti. Mujal Eestis on toetuse määr 50 protsenti. Varasemalt sama toetust saanud majad enam toetust ei saa. Kui ei soovita aknaid soojustuse tasapinda tõsta ning jäetakse paigaldamata soojustagastusega ventilatsioon, on võimalik taotleda ka madalamas määras toetust.