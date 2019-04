Kõrgetest üürihindadest tüdinud mehe otsus endale unikaalne kodu ehitada osutus elumuutvaks

Marshi 17-ruutmeetrine maja on unikaalne seetõttu, et selle ülalpidamiskuludeks läheb kuus kõigest 20 eurot ning hoolimata napist pinnast on selles tänu nutikale planeeringule olemas kõik vajalik: isegi kaks magamistuba.

Marsh ostis endale tüki maad käesoleva aasta jaanuaris ja ehitas maja sinna peale kõigest 11 nädalaga. «Avastasin, et Ameerikas on väga menukas minimajade liikumine ja leidsin, et see on täpselt see, mida mul vaja on,» räägib March.