Sirje on vapper naine – ta võttis julguse kokku ja kolis koos lastega vägivaldse elukaaslase juurest ära Aserisse. Kredexi abiga ostis korteri ja nüüd kasvatab üksi kuut last! Tegelikult on lugu aga palju traagilisem. See on kohutav lugu perevägivallast ja 17 aastast ohvriorjusest oma mehele ning suurest vaprusest sellest köidikust pääsemiseks!