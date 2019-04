KV indeks: võbelev kinnisvaraturg saadab ostjale kahetisi signaale

Korterihindade ruutmeetrihinna mõne eurose languse üheks lihtsaks põhjenduseks võib olla asjaolu, et kinnisvaramüüjad on portaalis KV.EE müügihindu langetanud.

Elamispindade tehingute arv Tallinnas ja Harjumaal on viimase kolme kvartali jooksul mõnevõrra vähenenud. Selles valguses poleks sugugi imelik, kui senine mõõdukas pakkumishindade tõus kulmineerub kas hindade paigalseisuga või üksikjuhtumitel tagasihoidliku hinnalangusega. Hinnalangusest saab olla eelkõige juttu olukorras, kus kinnisvaramüüja on oma turuväärtust oluliselt ületava hinnaootuse allapoole korrigeerima.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et lühiajalised võbelused elamispindade turul ja KV.EE indeksi näidus on vägagi võimalikud. Pisut pikemas perspektiivis on elamispindade ostu-müügiturg tasakaalus, mis omakorda tähendab, et puuduvad murrangulised põhjused olulisteks niheteks.