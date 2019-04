Osav müügistrateegia: arendaja kutsus tulevased naabrid kentsaka ülesandega vaibale

Ülekuumenenud kinnisvaraturul võidab see, kellel on kõige rohkem arendusi ja kliente. Selleks, et selles karmis maailmas ellu jääda, tuleb aga rakendada meetmeid-nõkse, mida turul varem nähtud pole. Ühe Austraalia arendaja müügistrateegia võib ehk sellel raskel teekonnal abiks olla.