Sisekujundaja ülestunnistus: see sisustusdetail ei ole oma kõrget hinda väärt

Ameerika päritolu sisedisainer Bobby Berk ei saa mitte vaiki olla kui näeb inimesi kulutamas raha esemetele, millele leidub ka mõnevõrra odavam alternatiiv. Olgugi, et tema klientideks on kuulsad ja kummalised, Berk ei kuluta kunagi liialt palju raha vaipkatetele.

«Need vaibad, millele kulutatakse tuhandeid, need on ju vaid selleks, et neile peale astuda,» nentis Berk väljaandele purewow.com antud intervjuus. Sisekujundaja sõnul ei tohiks kõige odavama variandiga samuti rahule jääda, vaid leida kuldne kesktee kvaliteedi ja hinna vahel.