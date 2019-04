Foto: Kassisaba asumis pakutakse üht tõelist maiuspala müügiks

Põhjamaist joont hoidev kahetoaline korter, üldpinnaga 65,4-ruutmeetrit, on ajatult stiilipuhas ja hubane. Kõrgete lagedega korteril silm lausa puhkab.

Pilkupüüdva korteri siseviimistluses on kasutatud valgeid värvitoone, mida omakorda rõhutavad originaalsed palkseinad. Põrandatel ilutseb naturaalne tammeparkett. Korteri müügihind sisaldab muuseas kogu korteris olevat mööblit.

Suure hoole ja vaevaga valminud korteri kirsiks tordil on selle rõdu, mis on ööpäevaringselt päikesele avatud. Majal on oma aiaga ümbritsetud roheline sisehoov ja puldiga avatav parkla.