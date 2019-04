Fotod: kõigile eestlastele tuttav suvila on pärast remonti jalustrabav

Seda Californias asuvat suvemaja eristab Eesti suguvendadest see, et ta on pisut suurem kui siinmail nähtavad. 1966. aastal ehitatud maja ostsid praegused omanikud endale möödunud aasta jaanuaris. Nad otsustasid selle täielikult renoveerida, et kaotada masendav tume üldilme ja tuua majja sisse helgust ja avarust.

FOTO: oliverlux.com

Eesmärgiks oli saavutada hoonesse põhjamaine sära, säilitades samas korralikult hubast meeleolu. See on ka sajaprotsendiliselt õnnestunud. Nii palju, kui võimalik, säilitati majas algupärast, näiteks on ehitusaegsed kamin ja laiad põrandalauad.

FOTO: oliverlux.com

Kogu suvila uus ruumiplaneering on hästi põhjalikult läbi mõeldud, pidades silmas maksimaalset ruumisäästu. Nii näiteks kohtab siin palju sisseehitatud mööblit, ka istekohti.

FOTO: oliverlux.com

Majas on kolm keskmise suurusega magamistuba ja maja juurde kuulub mõnus kümblustünniga terrass, kus saab pikki suveõhtuid mööda saata.

Nii et kõik õnnelikud, kellel on Eestis sama tüüpi suvila: ammutage inspiratsiooni!

FOTO: oliverlux.com