Tükk aega madalat profiili hoidnud trend soovib end uuesti meie uste vahelt sisse vingerdada

Trendide kirjus virr-varris on raske orienteeruda, rääkimata nende ühildamisest enese soovide ja majapidamise iseärasustega.

Õnneks on ka hulk selliseid trende, mis on end lähiminevikus korra juba tõestanud, ent pole miskipärast veel koduomanike teadvusesse korralikult salvestunud. Salapärane ussi temaatika-motiiv on paraku üks neist.