Eestlaste uuenduslikus elumajas nähakse lahendust välismaisele eluasemekriisile

Kodasema loodud minimaja KODA võib portaali Homedit hinnangul olla lahenduseks riikides, näiteks Suurbritannias, kus eluasemete hinnad on uskumatult kõrgeks kerinud.

Kui keskmisele eestlasele ei tundu KODA väga soodne, siis britid, kellel sissetulekud suuremad, näevad selles head võimalust esimeseks koduks, sest see tuleb kätte soodsamalt kui väiksed korterid ja majad, mida sealkandis müüakse.

Plussina toob portaal välja võimaluse maja vähese vaevaga kolida, kui mingil põhjusel see vajalikuks peaks osutuma. Ka see võtab aega kõigest päeva, lisaks muidugi transport maja uude asukohta.

KODA on ka varem välismaist tähelepanu saanud, alati siiski mitte positiivset. Möödunud aasta alguses kajastas maja sisustusportaal Apartment Therapy, kuid selle lugejad leidsid üsna üksmeelselt, et on absurd seda maja soodsaks nimetada.