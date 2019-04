Fotod: need on tõenäoliselt kõige koledamad majad, mida kunagi näinud oled

Ühele Instagrami-kontole on kokku kogutud väga koledad majad. Neid ühendab üks kummaline faktor: nad kõik asuvad Belgias. Konto haldaja on ka ise belglane, aga ei häbene tunnistada, et väga paljud tema kodumaa majad on koledad - kaasaarvatud tema enda oma.