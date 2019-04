Fotod: kas sina suudaksid vana majaga midagi sellist ette võtta?

Kuigi pere oli esiotsa üsna ettevaatlik, veenis arhitektuuribüroo Inbetween Architecture nad edukalt ümber: nad lubasid perele, et loovad kodu, mis arvestab sajaprotsendiliselt kõigi pereliikmete elustiiliga ja täpselt sellise kodu nad tõepoolest luua suutsidki.

Enne, kui kahe magamistoaga originaalhoone ümberehtiustööd algasid, kaardistati põhjalikult pere harjumused, vajadused ja ootused. Sellest sündis kodu sellisel kujul, millisena seda praegu näha saab. Köök on siin majas kodu süda, kõik muu koondub ümber selle. Tähtsaks punktiks oli toa ja õueala ühendamine, mida tehti maast laeni lükanduste abil.

Vana majaosa on endiselt siiski olemas ja eksponeeritud, aga ühendatud modernse ja kaasaegse elamisega. Oma koht on siin ka kodukanadel ja korralikel terrassidel. Tulemus on hämmastavalt sujuv ja loomulik, kontrastid algupärase ja juurdeehitatu vahel ei ole väga suured.