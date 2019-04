Põlatud naati ei tohiks tegelikult mingil juhul koduaiast hävitada

Sageli võib kuulda aiapidajate ohkeid teemal, kuidas miskipärast pole üldse enam koduaias mesilasi näha-kuulda. Heldimusega meenutatakse, kuidas vanasti terve aed sumises, aga nüüd on kõik nii vaikne. Et põhjus on iseenda kätetöös, selle peale väga sageli ei tulda, kirjutab portaal Gardener.

Nimelt on naat number üks mesilasemeelitaja meie koduaias ja kui see kõikjalt välja rookida, siirduvad ka mesilased mujale toitu otsima. Muidugi on ka teisi taimi, mida mesilased kõrgelt hindavad, aga nii vastupidavaid, isevohavaid ja -paljunevaid kui seda on naat, naljalt ei leia. Konkurentsi pakuvad ehk vaid võililled, millega, tuleb ju tõdeda, inimesed samuti raevukat võitlust peavad.