Fotod: Lasnamäe paneelmajas müügis olev korter on hoopis teisest ooperist

Neljatoaline korter, üldpinnaga 79,1-ruutmeetrit, on hubane ja mugav. Valgusrikas korter on läbi maja planeeringuga ning tegelikkuses nutikalt ümber ehitatud hoopis viietoaliseks korteriks. Ümberehitusega seonduv paberimajandus on korras ning korteri dokumentides kajastatud.